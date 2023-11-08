Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    идиотыЭлектронные брасл...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏Вечная память Героям Царство небесное 💐💐🙏🙏🙏Доброволец из Нов...
  • avershin1947mailru Авершин
    И вообще жизнь очень опасна, штормы, ураганы ,землетрясения, автомобили и т. д., так что лучше не рождаться, что бы н...Об опасности ламп...

Педагог из Новосибирска рассказала неизвестную историю сибирской дивизии

Педагог из Новосибирска рассказала неизвестную историю сибирской дивизии

Работа уже выиграла региональный грант в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее», на который будет издано 100 экземпляров книги о воинах-сибиряках, которые внесли решающий вклад в контрнаступление под Москвой в районе населённых пунктов Ленино и Снегири в ночь с 8 на 9 декабря 1941 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх