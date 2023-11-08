Педагог из Новосибирска рассказала неизвестную историю сибирской дивизии

Работа уже выиграла региональный грант в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее», на который будет издано 100 экземпляров книги о воинах-сибиряках, которые внесли решающий вклад в контрнаступление под Москвой в районе населённых пунктов Ленино и Снегири в ночь с 8 на 9 декабря 1941 года.