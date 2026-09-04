Минюст внес в реестр иноагентов "Новую газету"

Минюст РФ в пятницу, 4 сентября 2026 года, внес в реестр иноагентов пять новых записей. Перечень пополнили интернет-издание "Новая газета", журнал "Историческая экспертиза", Сергей Лейбград, Феликс Сандалов и Татьяна Татаринова.
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