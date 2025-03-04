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Идею ввести выходные на Пасху и Троицу поддержали в РПЦ

Идею ввести выходные на Пасху и Троицу поддержали в РПЦ

Поскольку инициатива имеет под собой исторические основания Идея сделать нерабочими днями понедельники после Пасхи и Святой Троицы имеет историческое основание, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов.

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