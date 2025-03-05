Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом бота от «Почты России»

Киберполиция предупредила о новой способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать бот в Telegram якобы от имени «Почты России», который обещает помочь найти посылку, но на самом деле ворует деньги у граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии