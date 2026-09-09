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Подростка с редкой врожденной патологией сосудов спасли в медцентре Рошаля

Подростка с редкой врожденной патологией сосудов спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели сложнейшую операцию 14-летнему спортсмену, спасая его от редкой врожденной патологии сосудов.

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