👿 Работник магазина телефонов в Джанкое похитил товары почти на 1 млн рублей С января по апрель 2025 года мужчина присвоил вверенные ему товары на сумму 919 тысяч рублей.
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