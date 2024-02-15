В ЦБ подтвердили, что не считают криптовалюты платежными средствами в России

Центробанк не рассматривает криптовалюты в качестве используемых в России платежных средств. Об этом во время выступления на форуме "Кибербезопасность в финансах" сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
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