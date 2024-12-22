"Мы сюда едем, чтобы править": Так стоматолог Али Абед ответил на жалобу о плохо вылеченном зубе ребенка

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • олег юдин
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Комментарии
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Татьянка Яцук
Судя по всему- к этому потихоньку и идёт... пока не опомнится кто-то наверху и не закроет ворота....
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31 мин.
ТГ
Татьяна Гусева
А когда вам дают талон к врачу, там разве не написана его фамилия ? Я бы сразу отказалась от такого врача. И попросила бы дать мне талон к русскому врачу. Пока мы им даём работу, они учатся нас презирать.
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11 мин.
олег юдин
Наша общественность только и делает, что бухтит. Или, уж бы не визжали, как собака, которой хвост отдавили, а снесли тушку  этого &quot;правителя&quot; в мутные воды городской  канализации. А у урюков борьба хорошо получается только с бесправными простыми русскими гражданами. С власть имущими они ссориться не хотят, шнурки говенные.
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6 мин.

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