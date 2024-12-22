Avia.pro - СМИ В Астрахани разгорелся громкий скандал, связанный с работой мигранта в детской стоматологической клинике.
"Мы сюда едем, чтобы править": Так стоматолог Али Абед ответил на жалобу о плохо вылеченном зубе ребенка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
Судя по всему- к этому потихоньку и идёт... пока не опомнится кто-то наверху и не закроет ворота....
Ответить
31 мин.
ТГ
Татьяна Гусева
А когда вам дают талон к врачу, там разве не написана его фамилия ? Я бы сразу отказалась от такого врача. И попросила бы дать мне талон к русскому врачу. Пока мы им даём работу, они учатся нас презирать.
Ответить
11 мин.
олег юдин
Наша общественность только и делает, что бухтит. Или, уж бы не визжали, как собака, которой хвост отдавили, а снесли тушку этого "правителя" в мутные воды городской канализации. А у урюков борьба хорошо получается только с бесправными простыми русскими гражданами. С власть имущими они ссориться не хотят, шнурки говенные.
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии