"Мы сюда едем, чтобы править": Так стоматолог Али Абед ответил на жалобу о плохо вылеченном зубе ребенка

Татьянка Яцук Судя по всему- к этому потихоньку и идёт... пока не опомнится кто-то наверху и не закроет ворота....

ТГ Татьяна Гусева А когда вам дают талон к врачу, там разве не написана его фамилия ? Я бы сразу отказалась от такого врача. И попросила бы дать мне талон к русскому врачу. Пока мы им даём работу, они учатся нас презирать.