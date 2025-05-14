Мастер-классы по технике скандинавской ходьбы пройдут в парке «Митино»

Русская национальная Ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA) приглашает участников проекта «Московское долголетие» (55+) 17 мая на мероприятие, посвященное Всемирному дню скандинавской ходьбы «В программе мероприятия: групповая разминка; мастер-классы по технике скандинавской ходьбы; совместное прохождение маршрута 5 км по парку: полезные советы от инструкторов и врачей; подарки от партнеров», — рассказали организаторы.