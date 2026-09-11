«Газпром авиа» оштрафовали за задержку питания на рейсе Надым — Бованенково

Пассажир рейса из Надыма в Бованенково (ЯНАО) пожаловался в прокуратуру на «Газпром авиа». Напитки и горячее питание во время перелета принесли позже, чем полагалось.
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