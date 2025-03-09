Сенатор Никонорова — о приостановке помощи ВСУ: не повод для шапкозакидательства

Приостановка Соединёнными Штатами военной помощи киевскому режиму не является поводом для шапкозакидательства, считает член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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