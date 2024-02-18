Приметы и поверья на 19 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна ОрлонскаяСегодня, 19 февраля, православные христиане почитают память преподобного Вукола Смирнского, епископа, в народе известного как Телятник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии