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Приметы и поверья на 19 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 19 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 19 февраля 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна ОрлонскаяСегодня, 19 февраля, православные христиане почитают память преподобного Вукола Смирнского, епископа, в народе известного как Телятник.

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