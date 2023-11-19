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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

История иконы Божией Матери «Взыграние Младенца», явление которой празднуется 20 ноября

История иконы Божией Матери «Взыграние Младенца», явление которой празднуется 20 ноября

История иконы Божией Матери «Взыграние Младенца», явление которой празднуется 20 ноября Clickio20 ноября в календаре Русской Православной Церкви выделен для торжества в честь явления иконы Божьей Матери «Взыграние Младенца».

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