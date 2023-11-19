История иконы Божией Матери «Взыграние Младенца», явление которой празднуется 20 ноября Clickio20 ноября в календаре Русской Православной Церкви выделен для торжества в честь явления иконы Божьей Матери «Взыграние Младенца».
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