Тренер «Коламбуса» о Кивлениексе: «Он вдохновил молодое поколение вратарей»

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен высказался о голкипере «Блю Джекетс» Матиссе Кивлениексе, погибшем после ранения в грудь в результате использования пиротехники во время салюта в честь Дня независимости США.
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