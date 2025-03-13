Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Андрей а надо согласиться ,но с такими требованиями и условиями ,что бы пиндосов вырвало на хохлоперемирие😀😀😀

Татьяна Гладкова Гас уже не интересует,надо, не надо ИМ. Соглашаться будем только на своих условиях.