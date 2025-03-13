Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Сразу два крупнейших американских СМИ — The Wall Street Journal и Bloomberg, давно перешедшие от журналистики к пропаганде, публикуют мнения экспертов по вчерашним переговорам в Джидде.

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Комментарии
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Андрей
а надо согласиться ,но с такими требованиями и условиями ,что бы пиндосов вырвало на хохлоперемирие😀😀😀
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20 час.
Татьяна Гладкова
Гас уже не интересует,надо, не надо ИМ. Соглашаться будем только на своих условиях.
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19 час.
Tania Еременко
Надо ответить также... равнозначно, чтобы не смогли американцы отказаться, пошли редактировать и немного думать, если есть чем. Это наша земля и нам решать, как поступать в данном случае.
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17 час.
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