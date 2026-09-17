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«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Курской области получил выговор за мат и заслужил авторитет среди заключённых

«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Курской области получил выговор за мат и заслужил авторитет среди заключённых

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов, отбывающий 14 лет строгого режима за взятки, осваивается в орловской колонии.

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