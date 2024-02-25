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Вести Севастополь

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Сколько жителей Севастополя решили принять участие в голосовании дистанционно

Почему сегодня столько внимания правовой культуре избирателей? Кто может проголосовать на дому и сколько жителей Севастополя решили принять участие в голосовании дистанционно? На эти и другие вопросы корреспонденту Олегу Смирнову ответила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

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