Почему сегодня столько внимания правовой культуре избирателей? Кто может проголосовать на дому и сколько жителей Севастополя решили принять участие в голосовании дистанционно? На эти и другие вопросы корреспонденту Олегу Смирнову ответила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
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