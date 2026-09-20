Памфилова заявила о попытках кибератак на избирательную инфраструктуру России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о серии кибератак на избирательную инфраструктуру России, предположительно осуществленных из Великобритании, Украины, Бразилии и Мексики.
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