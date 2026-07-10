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Bleacher Report посчитал переход Брауна 6-м худшим спортивным обменом века, «Бостон» поучаствовал еще в двух сделках выше по списку

Издание Bleacher Report составило рейтинг худших спортивных обменов 21-го века. 5 из 6 худших сделок – на совести НБА .

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