Музею "Слово" на ВДНХ исполняется 5 лет

На ВДНХ в Москве отмечается пятилетие Музея славянской письменности "Слово". Это уникальное место позволяет посетителям погрузиться в историю развития русского языка и ознакомиться с важными этапами его становления.
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