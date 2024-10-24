Украинский военный сообщил о критической ситуации ВСУ возле Покровска

Один из украинских военнослужащих в соцсетях сообщил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска достигла критической точки: линия обороны рушится, а укрепления отсутствуют, передает издание «Аргументы и Факты».
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