Объединенные Арабские Эмираты: Сингапурские авиалинии продолжают приостанавливать полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) как минимум до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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