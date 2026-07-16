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Контрафронт

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Объединенные Арабские Эмираты: Сингапурские авиалинии продолжают приостанавливать полеты в и из...

Объединенные Арабские Эмираты: Сингапурские авиалинии продолжают приостанавливать полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) как минимум до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.

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