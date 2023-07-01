Психологическая помощь стала доступна в поликлиниках РФ по ОМС с этого дня

Психологическая помощь стала доступна гражданам нашей страны в поликлиниках по ОМС с этого дня. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.
Психологическая помощь стала доступна гражданам нашей страны в поликлиниках по ОМС с этого дня. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.
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