Ученые выяснили, как часто россияне срываются при отказе от сахара

Учёные Оклендского технологического университета выяснили, что тяга к сладкому усиливается на фоне стресса и тревожности, а редкое употребление сахара не стоит считать провалом попытки отказаться от него.
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