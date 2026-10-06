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Царьград

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Ученые выяснили, как часто россияне срываются при отказе от сахара

Ученые выяснили, как часто россияне срываются при отказе от сахара

Учёные Оклендского технологического университета выяснили, что тяга к сладкому усиливается на фоне стресса и тревожности, а редкое употребление сахара не стоит считать провалом попытки отказаться от него.

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