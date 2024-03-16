Чем для человека опасны семечки

Любимое многими лузганье семечек под неторопливую беседу таит в себе коварную опасность. За кажущейся безобидностью этого занятия скрывается целый ряд проблем, способных нанести серьезный вред нашему здоровью.
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