Криптосообщество критикует ребрендинг Maker и изменения в экономике ее стейблкоина

MakerDAO представил новый стейблкоин USDS, который вызвал неоднозначную реакцию в криптосообществе. Одной из ключевых особенностей USDS является функция, позволяющая эмитенту дистанционно заморозить активы.
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