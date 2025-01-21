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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Родиной»

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 21 января Уральский трубник – Родина – 17.00 мск Турнирное положение:  Кузбасс – 48 очков (16 игр), Водник – 45 (16), Динамо Москва – 36 (16), СКА-Нефтяник – 33 (15), Енисей – 30 (16), Старт – 30 (16), Байкал-Энергия – 21 (15), Уральский трубник – 19 (15), Сибсельмаш – 16 (16), Ак Барс-Динамо – 13 (16), Волга – 12 (16), Саяны – 12 (16), Родина – 7 (15), Мурман – 6 (16).

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