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Добрый Мир

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Под Рязанью при попытке бегства уничтожен украинский диверсант  

Под Рязанью при попытке бегства уничтожен украинский диверсант  

Рязанью украинский диверсант пытался совершить атаку объекта одного из силовых ведомств, запустив туда беспилотники со взрывчаткой, однако был засечён охраной и нейтрализован при попытке бегства.

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