Под Рязанью при попытке бегства уничтожен украинский диверсант  

Рязанью украинский диверсант пытался совершить атаку объекта одного из силовых ведомств, запустив туда беспилотники со взрывчаткой, однако был засечён охраной и нейтрализован при попытке бегства.
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