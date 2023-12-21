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Демократы написали Байдену письмо с требованием надавить на Израиль из-за Газы

Демократы написали Байдену письмо с требованием надавить на Израиль из-за Газы

Шесть членов Демократической партии в Палате представителей США, связанных с вопросами национальной безопасности, направили письмо президенту Джо Байдену с требованием увеличить усилия по "немедленному и значительному изменению" военной стратегии Израиля в борьбе с ХАМАС.

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