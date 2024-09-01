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Арестуют ли Путина? На следующей неделе президент отправится в Монголию. Страна является членом МУС, который выдал ордер на арест Путина

Арестуют ли Путина? На следующей неделе президент отправится в Монголию. Страна является членом МУС, который выдал ордер на арест Путина

© РИА Новости Алексей Никольский302 прочтения Сегодня В сентябре президент Путин посетит Монголию, пишет Times Of India.

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