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Что такое «стильное число», и как собрать идеальный гардероб по дате рождения

Что такое «стильное число», и как собрать идеальный гардероб по дате рождения

Что такое «стильное число», и как собрать идеальный гардероб по дате рождения Алёна ЮрьеваТы когда-нибудь задумывалась, что мода может быть не только отражением твоего настроения, но и твоей натуры? А если бы я сказала, что твой идеальный стиль уже зашифрован в дате твоего рождения? Добро пожаловать в мир стильной нумерологии — где числа подсказывают, какие вещи помогут тебе не просто выглядеть хорошо, а чувствовать себя собой на 100%.

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