Скончался 34-летний актер Ар Джей Митти, сыгравший в сериале "Во все тяжкие"

О смерти кинозвезды стало известно из сообщения его представителя Актер Ар Джей Митти, запомнившийся зрителям по роли Уолтера Уайта‑младшего — подростка с ДЦП в сериале "Во все тяжкие", ушел из жизни 12 октября в возрасте 34 лет.
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