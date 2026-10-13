Скончался 34-летний актер Ар Джей Митти, сыгравший в сериале "Во все тяжкие"

О смерти кинозвезды стало известно из сообщения его представителя Актер Ар Джей Митти, запомнившийся зрителям по роли Уолтера Уайта‑младшего — подростка с ДЦП в сериале "Во все тяжкие", ушел из жизни 12 октября в возрасте 34 лет.