Как сообщает ТАСС, это связано с празднованием Дня народного единства. Часть россиян получат пенсии досрочно в связи с празднованием Дня народного единства, почтальоны станут разносить пенсии с 3 ноября, в некоторых случаях выплаты начнут поступать с 1 ноября.
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