Как сообщает ТАСС, это связано с празднованием Дня народного единства. Часть россиян получат пенсии досрочно в связи с празднованием Дня народного единства, почтальоны станут разносить пенсии с 3 ноября, в некоторых случаях выплаты начнут поступать с 1 ноября.