Дизель-генератор и каталитические грелки отправлены на фронт Следственным комитетом и кадетами из Севастополя

Служащим зенитно-ракетного полка, который дислоцируются на Херсонском направлении сотрудники всех подразделений Севастопольского межрайонного следственного отдела во главе с заместителем руководителя ГСУ Андреем Быковым закупили на передовую дизель-генератор, термобелье, каталитические грелки.