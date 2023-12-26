Дизель-генератор и каталитические грелки отправлены на фронт Следственным комитетом и кадетами из Севастополя

Служащим зенитно-ракетного полка, который дислоцируются на Херсонском направлении сотрудники всех подразделений Севастопольского межрайонного следственного отдела во главе с заместителем руководителя ГСУ Андреем Быковым закупили на передовую дизель-генератор, термобелье, каталитические грелки.
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