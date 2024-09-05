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Русская весна

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  • V K
    Собаке - собачья смерть...Подполковник арми...
  • Владимир Витковский
    Почему Вы пытаетесь разочаровать лохматого борьку-скунса? Оно же хрюкнуло, что все  должны сдохнуть?!Кулеба всё: шесто...
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    Вы слишком милосердны, Вам известно чем закончилось подобное милосердие к бандеропадали?????Кулеба всё: шесто...

На Украине планируют создать министерство возвращения сбежавших граждан

На Украине планируют создать министерство возвращения сбежавших граждан

На Украине планируют создать министерство возвращения граждан. Глава фракции карманной партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде, Давид Арахамия, сообщил, что проводится обсуждение кандидатов, которые могли бы возглавить это ведомство.

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