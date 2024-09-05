На Украине планируют создать министерство возвращения сбежавших граждан

На Украине планируют создать министерство возвращения граждан. Глава фракции карманной партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде, Давид Арахамия, сообщил, что проводится обсуждение кандидатов, которые могли бы возглавить это ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии