Захарова обвинила западные соцсети в солидарности с террористами

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные медиагиганты солидаризируются с террористами, не удаляя комментарии в отношении россиян после теракта в Crocus City Hall.
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