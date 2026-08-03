Газ в Нижегородской области подорожает трижды до 2029 года: цены и сроки

С 1 октября в Нижегородской области прогнозируется повышение тарифов на газ. Согласно постановлению регионального ведомства по регулированию цен, стоимость энергоресурса будет увеличена еще дважды в период до 1 марта 2029 года.
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