Американские вооруженные силы помогли партнерам транспортировать свыше 100 млн баррелей нефти через Ормузский пролив за последние семь дней, сообщил адмирал Брэд Купер.
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