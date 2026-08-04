Коста-Рика: По меньшей мере два человека были убиты и еще четверо получили ранения в результате вооруженного нападения на автомобиль в Тамариндо, провинция Гуанакасте, ранним утром по местному времени 2 августа.
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