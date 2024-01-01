Мой папа вождь / Русские комедии новинки

Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно – теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан.