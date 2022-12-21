Закон и Порядок

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Макрон: Нам нужен прочный мир, Россия будет за одним столом с нами

Макрон: Нам нужен прочный мир, Россия будет за одним столом с нами

Во вторник, 20 декабря, Эмманюэль Макрон в ходе интервью французским телеканалам LCI и TF1 подтвердил свой недавний тезис о важности предоставления Российской Федерации гарантий безопасности после окончания боевых действий на территории Украины.

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