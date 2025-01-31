Блокадники предложили провести Марш памяти по Зеленому поясу Славы

Предложение общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» провести в мае Марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба губернатора 31 января на официальном интернет-портале.
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