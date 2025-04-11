ВСУ травили газом и атаковали дронами жителей в Судже

Бойцы ВСУ травили людей в Судже газом и обстреливали подвалы. Об этом эвакуированная жительница рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, сообщила пресс-служба правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии