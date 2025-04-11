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ВСУ травили газом и атаковали дронами жителей в Судже

ВСУ травили газом и атаковали дронами жителей в Судже

Бойцы ВСУ травили людей в Судже газом и обстреливали подвалы. Об этом эвакуированная жительница рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, сообщила пресс-служба правительства региона.

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