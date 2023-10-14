Во Франции задействуют тысячи солдат после нападения на школу

В Аррасе отменены все развлекательные мероприятия.фото: police-nationale.interieur.gouv.fr--> Президент Франции Эммануэль Макрон задействует в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения с ножом на школу в городе Аррас.
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