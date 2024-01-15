В Айове началась кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты США

В Айове 15 января стартует важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий.
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