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В Айове началась кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты США

В Айове началась кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты США

В Айове 15 января стартует важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий.

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