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Вы позволяете своим кранам неправильно капать зимой

Вы позволяете своим кранам неправильно капать зимой

Существует теория, позволяющая капать воде, чтобы предотвратить замерзание и разрыв трубКаждый раз, когда наступает похолодание, ваши члены семьи с бешеной скоростью носятся по дому, пока почти из каждого крана не начнёт капать вода.

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