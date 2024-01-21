Вы позволяете своим кранам неправильно капать зимой

Существует теория, позволяющая капать воде, чтобы предотвратить замерзание и разрыв трубКаждый раз, когда наступает похолодание, ваши члены семьи с бешеной скоростью носятся по дому, пока почти из каждого крана не начнёт капать вода.
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