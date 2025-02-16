Китай запустит поезда для пожилых пассажиров

Они получили название «серебряные поезда».Фото: Pixabay/inkfloКитай запустит в эксплуатацию специальные поезда для комфорта и безопасности пожилых людей, это должно побудить пассажиров старшего возраста больше путешествовать, сообщило издание Global Times.
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