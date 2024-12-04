"Впервые за 20 лет": Экскурсионный вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Приморье

Судно эксплуатируется ООО "Гранат". В момент аварии на борту находились трое пассажиров.В Приморском крае следователи устанавливают обстоятельства происшествия с экскурсионным вертолётом Robinson, которое произошло ещё 1 декабря.
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