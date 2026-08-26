Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 120 подписчиков

Прокурор Филадельфии пообещал взорвать бальный зал Трампа и пустить обломки на сувениры

Прокурор Филадельфии пообещал взорвать бальный зал Трампа и пустить обломки на сувениры

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер, представляющий Демократическую партию, пообещал после смены власти в стране взорвать бальный зал, который хочет построить Дональд Трамп на месте восточного крыла Белого дома, а обломки продать в качестве сувениров для компенсации ущерба, нанесённого действиями нынешней администрации Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии