Прокурор Филадельфии пообещал взорвать бальный зал Трампа и пустить обломки на сувениры

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер, представляющий Демократическую партию, пообещал после смены власти в стране взорвать бальный зал, который хочет построить Дональд Трамп на месте восточного крыла Белого дома, а обломки продать в качестве сувениров для компенсации ущерба, нанесённого действиями нынешней администрации Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии