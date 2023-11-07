О какой личности говорят Голубые глаза человека и почему они умнее других, и лучше переносят боль

Иногда за один и тот же цвет принимают голубые и серые глаза, но разница между ними все же есть, хотя у одного и того же человека цвет глаз может варьировать в зависимости от настроения, становиться ярче или наоборот, тускнеть.
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